Канделаки: «Селихов - титан, Соболев - умница»

Московский «Спартак» провел успешный матч в групповом раунде Лиги Европы, одолев на домашнем стадионе «Наполи» со счетом 2:1. Своим мнением касательно игры «красно-белых» поделилась Тина Канделаки, которая является заместителем гендиректора «Газпром-Медиа».

«Крутые эмоции от футбола. Селихов - титан. Соболев - умница. Команда не стояла у ворот, билась и старалась атаковать», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

Благодаря вчерашнему успеху команда Руя Витории захватила лидерство в группе и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. В последнем туре «красно-белые» сыграют на выезде с «Легией».