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Экс-игрок «Наполи» Мауро: «Наполи» даже с учётом потерь проведёт отличный матч и выиграет» эксклюзив

24 Ноября 2021 • 14:07 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.60 4.15 1.65
Через 3 ч. 5 мин.

Бывший игрок «Наполи» Массимо Мауро в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на матч со «Спартаком».

Насколько ощутимы потери «Наполи» перед матчем со «Спартаком»?

Конечно, они ощутимы, но «Наполи» отличная команда, которая может заменить кого угодно, даже Осимхена, который, на мой взгляд, лучший игрок «Наполи» в этом сезоне. В атаке выйдут Мертенс и Петанья, и это будет очень опасно.

Помешает ли «Наполи» холод?

Не думаю, что морозы или любая другая погода может помешать «Наполи». Это отойдет на второй план.

Как закончится матч?

После поражения от «Интера» у команды есть дополнительная мотивация. Да и для самого Спаллетти этот матч крайне принципиален, как я понимаю. Уверен, что он настроит свою команду так, что «Наполи» даже с учетом потерь проведет отличный матч и выиграет.

Сергей Румянцев

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Спартак Москва Наполи Массимо Мауро
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