Джикия: Наверное, игроки «Наполи» не ожидали, что будет так холодно

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, какие факторы повлияли на удачный результат в поединке против «Наполи» в рамках Лиги Европы. Футболист «красно-белых» решил отметить и погодные условия, которые были более привычны именно для российского коллектива.

«Наверное, они не ожидали, что будет так холодно. Погода наша сегодня», - ответил Джикия на послематчевой пресс-конференции, упомянув при этом потрясающую поддержку местных болельщиков.

Также игрок столичной команды уверен, что свою роль сыграло исправление ошибок, которые «Спартак» допускал в предыдущих поединках. В частности, свое внимание Джикия обратил на высокое расположение игроков передних линий – это помогло «выдавить соперника».