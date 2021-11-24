Дмитрий Комбаров: «В такой форме Соболев может помочь сборной в стыковых матчах»

Последние несколько матчей выдались для нападающего «Спартака» Александра Соболева крайне удачными в плане результативности. Прогресс в игре россиянина отметил и бывший игрок «красно-белых» Дмитрий Комбаров, который прокомментировал выступление форварда и всей московской команды в поединке против лидера Серии А, «Наполи».

«В этой Лиге Европы «Спартак» играет очень хорошо и много забивает, самое главное. В такой форме Александр Соболев точно может помочь сборной России в стыковых матчах», - считает Комбаров.

Также эксперт в интервью для «РБ Спорт» затронул персону Александра Максименко – по его словам, вратарю не стоит опускать руки и уходить в аренду на фоне успешной игры своего конкурента по позиции, Александра Селихова, а и дальше работать на тренировках.