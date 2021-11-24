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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Комбаров: «В такой форме Соболев может помочь сборной в стыковых матчах»

24 Ноября 2021 • 21:38 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Последние несколько матчей выдались для нападающего «Спартака» Александра Соболева крайне удачными в плане результативности. Прогресс в игре россиянина отметил и бывший игрок «красно-белых» Дмитрий Комбаров, который прокомментировал выступление форварда и всей московской команды в поединке против лидера Серии А, «Наполи».

«В этой Лиге Европы «Спартак» играет очень хорошо и много забивает, самое главное. В такой форме Александр Соболев точно может помочь сборной России в стыковых матчах», - считает Комбаров.

Также эксперт в интервью для «РБ Спорт» затронул персону Александра Максименко – по его словам, вратарю не стоит опускать руки и уходить в аренду на фоне успешной игры своего конкурента по позиции, Александра Селихова, а и дальше работать на тренировках.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Комбаров Александр Соболев
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