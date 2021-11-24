Спаллетти согласился, что «Спартак» был лучше «Наполи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти не стал спорить с тем, что победа «Спартака» над его командой в Лиге Европы стала незаслуженной. На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист признал поражение, отказавшись винить в данном результате внешние факторы.

«Мы проиграли, потому что соперник был лучше. Погода не сыграла абсолютно никакой роли. Судейство? Это оценивать не мне – я принимаю то, что есть», - прокомментировал Спаллетти.

Стоит отметить, что таким спокойным бывший тренер «Зенита» не был непосредственно после финального свистка поединка – он убежал в раздевалку, не пожав руку Рую Витории, но потом назвал причины подобного поведения.