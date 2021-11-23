​Руй Витория отреагировал на слухи об увольнении

Ходят слухи, что Руй Витория будет отправлен в отставку после завершения первой части сезона 2021/2022. Поговаривают, что новым тренером «Спартака» станет итальянец Паоло Ваноли, который ранее работал в штабе Антонио Конте.

На пресс-конференции перед игрой против «Наполи» Руй Витория высказался по поводу слухов.

«С первого дня в «Спартака» я работаю с любовью к клубу. Моя миссия заключается в подготовке команды к следующему матчу. Я работаю много лет, у меня есть титулы. От нас зависит только то, что будет в следующей игре», - высказался Витория.

Напомним, что первый круг чемпионата России «Спартак» завершил на 10 месте.