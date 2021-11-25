Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

- Что предопределило победу над «Наполи»: характер, настрой или тактика?

- «Спартак» остается «Спартаком». Когда он повисает над пропастью, вдруг откуда-то берутся и силы, и умение, и старание. Поэтому что-то одно назвать нельзя. «Спартак» вчера показал тот потенциал, какой у него должен быть. Команда раскрылась. С одной стороны была удача, но очень непростая. Фортуна любит тех, кто ее заслуживает. Взять пенальти, который случился на первой минуте, или убойные моменты у «Наполи», которые они не смогли реализовать. Но вчера «Спартак» был готов стоять насмерть. Были и движение, и скорость, и линия. Тактическое построение тоже принесло свои плоды. Целый комплекс факторов показывает, что «Спартак» - это боевая единица, но, к сожалению, она проявляет себя достаточно редко.

- То есть, для вас тоже загадка, почему «Спартак» такой разный в РПЛ и Лиге Европы?

- Абсолютно. Вести 2:0 и упустить победу с «Лестером» - это тоже «Спартак». Но против «Наполи» команда сумела держать удар до конца. Это очень важное качество, которое «Спартаку» нужно проявлять не только в еврокубковых матчах или когда команда находится на краю пропасти, а постоянно. Но этой константы у команды нет.

- Почему второй тайм «Спартак» провел хуже, чем первый? Это было ожидаемо?

- Да. Москвичи забили два мяча, но умение сохранять концентрацию до конца у «Спартака» не наблюдается. Поэтому его бросает туда-сюда. Это качество, которое воспитывается. Пока у команды этого нет, когда нужно играть на своем уровне с первой до последней минуты, независимо от того, кто тебе противостоит. Конечно, «Наполи» сильно прибавил, потому что ему надо было отыгрываться. Это одна из сильнейших команд в Европе. Понятно, что «Спартак» с одной стороны боялся, но с другой – отступать было некуда. Конечно, итальянцы заставили нас играть на своей половине поля весь второй тайм.

- Кто вам вчера особенно понравился у «Спартака»?

- Селихов соответствовал своему уровню. Он спас команду в нескольких моментах. Это пока лучший его матч за последнее время. Хотя таков его уровень.

- Насколько холодная погода повлияла на игру? Не показалось, что «Наполи» было некомфортно в таких условиях? Все-таки в Неаполе сейчас +15.

- Не думаю, что это было определяющим фактором. Не помню, какой это был год, но «Реал» однажды играл в Киеве на замерзшем поле, когда еще у нас не было подогрева в советское время. Для них это ведь непривычная погода. А они вышли, и выиграли 3:0. Вчера погода тоже не помешала «Наполи» прибавить во втором тайме и играть на своем уровне.

- Лучано Спаллетти не пожал руку Витории после игры. О чем это говорит?

- В этом сезоне «Наполи» проиграл всего три матча и два из них «Спартаку». Конечно, Спаллетти был уверен в том, что он не проиграет в Москве. И вдруг такое фиаско. Это психология. Итальянец есть итальянец.

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- Как считаете, «Спартак» выйдет в плей-офф турнира?

- Ой, там такая сложная ситуация. Просто удивительная. После сегодняшней игры неизвестно что и куда повернется.

- «Спартаку» для второго места достаточно выиграть у «Легии».

- Вы же понимаете, что мы про «Спартак» говорим. От него всего можно ожидать. Пока есть сомнения, что «красно-белые» выиграют у «Легии». «Спартак» нужно прижать к стенке, и только тогда он сыграет хорошо.

- Эта победа над «Наполи» может стать отправной точкой для «Спартака»?

- Я на это рассчитываю. Не скажу, что мои симпатии всегда на стороне «Спартака», просто мне за российский футбол досадно. Поэтому хочу, чтобы команда прошла дальше.

Елена Григорьевская