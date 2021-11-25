Романцев назвал лучшего игрока матча «Спартак» - «Наполи»

В поединке предпоследнего тура группового этапа Лиги Европы московский «Спартак» на «Открытие Банк Арене» принимал «Наполи». Хозяева одержали победу над неаполитанцами со счетом 2:1. Два гола забил нападающий Александр Соболев.

Бывший рулевой «красно-белых» Олег Романцев поделился впечатлениям от вчерашнего поединка. В частности, он назвал лучшего футболиста матча.

«Это был матч Селихова! Минимум в четырех моментах его реакция спасла нас. Сегодня у «Спартака» есть надежный голкипер», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В заключительном туре «красно-белые» на выезде сыграют против «Легии».