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Лига Европы

Маклаков: «Спартак» не проиграет «Наполи»

24 Ноября 2021 • 13:26 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.60 4.15 1.65
Через 3 ч. 5 мин.

Известный российский актер, поклонник московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о грядущей встрече своей любимой команды в Лиге Европы. «Красно-белым» будет противостоять «Наполи».

В интервью «Спорт-экспрессу» артист заявил, что у него хорошие ожидания от встречи. Он ждет яркой игры от соперников. По мнению Алексея, подопечным Руя Витории будет непросто одержать победу над итальянцами. При этом он убежден, что спартаковцы как минимум не проиграют.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Алексей Маклаков
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24.11  18:30 Спартак Москва ... Наполи 5.2 4.3 1.62
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