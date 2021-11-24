Маклаков: «Спартак» не проиграет «Наполи»

Известный российский актер, поклонник московского «Спартака» Алексей Маклаков высказался о грядущей встрече своей любимой команды в Лиге Европы. «Красно-белым» будет противостоять «Наполи».

В интервью «Спорт-экспрессу» артист заявил, что у него хорошие ожидания от встречи. Он ждет яркой игры от соперников. По мнению Алексея, подопечным Руя Витории будет непросто одержать победу над итальянцами. При этом он убежден, что спартаковцы как минимум не проиграют.

Поединок состоится в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по местному времени.