Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 485 Комментарии
Лига Европы

«По стопам Симеоне»: Спаллетти не пожал руку Рую Витории

24 Ноября 2021 • 20:43 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

По всей видимости, результат противостояния между «Спартаком» и «Наполи» оказался неожиданным не только для болельщиков «красно-белых», но и для главного тренера итальянской команды Лучано Спаллетти. Только вот если фанаты московского клуба остались рады случившемуся, то наставника неаполитанцев разозлило увиденное на футбольном поле.

Как следствие, Спаллетти даже отказался пожать руку Рую Витории после финального свистка матча. Португальский специалист направился к своему коллеге по цеху, но тот проигнорировал его жест и убежал в подтрибунное помещение.

Сам Витория отреагировал на такой поведение Спаллетти улыбкой. Напомним, что «Наполи» уже второй раз в текущем розыгрыше Лиги Европы не смог набрать очки в игре с российским коллективом.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Наполи Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
8891SM
24 Ноября 2021 в 20:53
бомж вирус силен.любой поработавший в зените перестает быть нормальным.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 2:1 Наполи
25.11  20:45 Динамо Загреб ... Генк 2.34 3.5 3.05
25.11  20:45 Црвена Звезда ... Лудогорец 1.42 4.7 8.4
25.11  20:45 Локомотив Москва ... Лацио 4.7 3.75 1.79
25.11  20:45 Митьюлланд ... Брага 2.9 3.5 2.45
25.11  20:45 Галатасарай ... Марсель 2.55 3.45 2.8
25.11  20:45 Рапид Вена ... Вест Хэм 6.2 3.95 1.6
25.11  20:45 Байер Л ... Селтик 1.52 4.3 6.8
25.11  20:45 Бетис ... Ференцварош 1.22 6.8 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
21:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «В такой форме Соболев может помочь сборной в стыковых матчах»
21:22 · Лига Европы
Спаллетти согласился, что «Спартак» был лучше «Наполи» 1
21:15 · Лига Европы
Дасаев рассказал, что помогло «Спартаку» одолеть «Наполи»
21:07 · Лига Европы
Спаллетти: Не пожал руку Витории, потому что он не поприветствовал меня перед матчем
20:59 · Лига Европы
Колосков: «Радости от игры «Спартака» нет» 2
20:59 · Лига Европы
Витория: «Хорошо сыграли против одной из лучших команд Европы» 1
20:43 · Лига Европы
«По стопам Симеоне»: Спаллетти не пожал руку Рую Витории 2
20:39 · Лига Европы
Прогноз на матч «Монако» - «Реал Сосьедад»: ставки на матч БК Pinnacle
20:37 · Лига Европы
Прогноз на матч «Лестер» - «Легия»: ставки на матч БК Pinnacle
20:35 · Лига Европы
Прогноз на матч «Байер» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
20:29 · Лига Европы
«Спартак» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд 1
20:29 · Лига Европы
Соболев не поможет «Спартаку» в матче против «Легии» из-за перебора желтых карточек
20:05 · Лига Европы
Баринов: Мы хорошо подготовились к «Лацио», «Локомотиву» нечего терять
19:06 · Лига Европы
​«Спартак» удвоил преимущество в игре с «Наполи», у Соболева дубль 1
18:43 · Лига Европы
​«Спартак» забил «Наполи» уже на третьей минуте
Все новости
Рекомендуем