«По стопам Симеоне»: Спаллетти не пожал руку Рую Витории

По всей видимости, результат противостояния между «Спартаком» и «Наполи» оказался неожиданным не только для болельщиков «красно-белых», но и для главного тренера итальянской команды Лучано Спаллетти. Только вот если фанаты московского клуба остались рады случившемуся, то наставника неаполитанцев разозлило увиденное на футбольном поле.

Как следствие, Спаллетти даже отказался пожать руку Рую Витории после финального свистка матча. Португальский специалист направился к своему коллеге по цеху, но тот проигнорировал его жест и убежал в подтрибунное помещение.

Сам Витория отреагировал на такой поведение Спаллетти улыбкой. Напомним, что «Наполи» уже второй раз в текущем розыгрыше Лиги Европы не смог набрать очки в игре с российским коллективом.