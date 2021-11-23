Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Наполи»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера планирует посетить матч Лиги Европы с «Наполи». За день до игры итальянский специалист назвал сильные стороны «красно-белых», на которые в среду нужно сделать упор.

- Нужно вести осторожную игру, не допускать ошибок в обороне, а также играть интенсивно, как в первом матче, - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер «Спартака» считает, что футболистам из Москвы нужно «перетерпеть» этот матч. При этом он не видит преимущества для спартаковцев в том, что у соперника не будет ряда лидеров, ведь резервисты должны будут завтра цепляться за свои шансы.