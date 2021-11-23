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Лига Европы

Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Наполи»

23 Ноября 2021 • 23:44 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.80 4.30 1.55
Через 18 ч. 37 мин.

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера планирует посетить матч Лиги Европы с «Наполи». За день до игры итальянский специалист назвал сильные стороны «красно-белых», на которые в среду нужно сделать упор.

- Нужно вести осторожную игру, не допускать ошибок в обороне, а также играть интенсивно, как в первом матче, - приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Бывший тренер «Спартака» считает, что футболистам из Москвы нужно «перетерпеть» этот матч. При этом он не видит преимущества для спартаковцев в том, что у соперника не будет ряда лидеров, ведь резервисты должны будут завтра цепляться за свои шансы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера
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24.11  18:30 Спартак Москва ... Наполи 5.2 4.3 1.62
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