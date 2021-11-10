​«Спартак» и «Наполи» сыграют со зрителями

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт со зрителями. В пресс-службе московского клуба сообщили о согласовании с Роспотребнадзором заполняемости «Открытие Арены» на 30%. В ближайшее время «красно-белые» запустят билетную программу. Попасть стадион смогут люди, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели COVID-19.

«Спартак» и «Наполи» сыграют в среду, 24 ноября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 18:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает последнее место в своей группе Лиги Европы с четырьмя очками.