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Лига Европы

​«Спартак» и «Наполи» сыграют со зрителями

10 Ноября 2021 • 13:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
5.70 4.35 1.57
24.11 18:30

Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт со зрителями. В пресс-службе московского клуба сообщили о согласовании с Роспотребнадзором заполняемости «Открытие Арены» на 30%. В ближайшее время «красно-белые» запустят билетную программу. Попасть стадион смогут люди, которые прошли курс вакцинации или недавно переболели COVID-19.

«Спартак» и «Наполи» сыграют в среду, 24 ноября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 18:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает последнее место в своей группе Лиги Европы с четырьмя очками. 

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Спартак Москва Наполи
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