Защитник «Наполи» Кулибали сослался на невезение в матче против «Спартака»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что помешало его команде во второй раз кряду набрать очки в противостоянии с московским «Спартаком». Игрок уверен, что неаполитанцы могли рассчитывать как минимум на ничью.

«Скажу, что нам не повезло. Не сочтите это за оправдание, но так и есть. Мы создали несколько моментов, но не реализовали их, а это могло помочь вернуть контроль над игрой. Не заслужили пропустить два гола. Конечно, футболистам «Наполи» хочется добиваться успехов на всех фронтах», - поделился Кулибали в разговоре с пресс-службой итальянского клуба.

Проиграв «Спартаку», «Наполи» поставил себя в трудное положение накануне заключительного тура группового этапа Лиги Европы.