​Селихов и Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Наполи»

В среду вечером «Спартак» будет проводить домашний матч Лиги Европы против «Наполи». Рулевой московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» на «Открытие Арене» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх туров «Спартак» замыкает таблицу своей группы Лиги Европы с четырьмя очками в кармане.