Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 394 Комментарии
Лига Европы

​Селихов и Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Наполи»

24 Ноября 2021 • 17:22 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Наполи
5.60 4.15 1.65
1-й тайм

В среду вечером «Спартак» будет проводить домашний матч Лиги Европы против «Наполи». Рулевой московской команды Руй Витория решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Умяров, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» на «Открытие Арене» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что после четырёх туров «Спартак» замыкает таблицу своей группы Лиги Европы с четырьмя очками в кармане.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 14 минута Спартак Москва 1:0 Наполи 5.2 4.3 1.62
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
18:43 · Лига Европы
​«Спартак» забил «Наполи» уже на третьей минуте
18:39 · Лига Европы
​Хендрикс спрогнозировал победу «Спартака» над «Наполи»
18:30 · Лига Европы
Экс-игрок «Наполи» Франчини: «Матч со «Спартаком» будет одним из самых сложных в сезоне»
18:10 · Лига Европы
​Тедеско приехал на матч «Спартака»
17:47 · Лига Европы
​«Спартак» назвал причину отсутствия Бакаева в заявке
17:22 · Лига Европы
​Селихов и Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Наполи»
16:20 · Лига Европы
Букмекеры и их клиенты не верят в «Спартак» в матче с «Наполи»
16:14 · Лига Европы
​Сарри высказался о «Локомотиве»
15:31 · Лига Европы
​Гисдоль рассказал о кадровой ситуации в «Локомотиве»
15:12 · Лига Европы
​Гисдоль рассказал, как «Локомотив» сыграет против «Лацио»
13:36 · Лига Европы
«Матч жизни для «Спартака»: Самедов поделился ожиданиями от игры с «Наполи»
13:26 · Лига Европы
Маклаков: «Спартак» не проиграет «Наполи»
12:53 · Лига Европы
​Смолов тренируется в общей группе, матч с «Лацио» - в четверг
23 Ноября
23:44 · Лига Европы
Каррера дал совет «Спартаку» перед матчем с «Наполи»
17:29 · Италия. Серия А
​Осимхен пропустит три месяца
Все новости
Рекомендуем