Дасаев рассказал, что помогло «Спартаку» одолеть «Наполи»

Бывший футболист сборной СССР Ринат Дасаев поделился впечатлениями от победы московского «Спартака» над «Наполи» в рамках группового этапа Лиги Европы. По его мнению, на итоговый результат встречи повлиял экс-наставник «красно-белых» Олег Романцев, который поддержал футболистов и персонал накануне встречи.

«Теплый разговор и поддержка со стороны Романцева помогли сегодня Рую Витории и «Спартаку» выиграть. Два раза обыграть лидера Серии А не каждая команда способна», - рассказал Дасаев в интервью Sport24.

Также он отметил, что данный успех должен оказать положительно отразиться на столичном клубе, в частности на главном тренере команды. Дасаев считает, что набранные три очка упростят Витории задачу и сплотят коллектив на фоне всех слухов.