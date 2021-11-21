У форварда «Наполи» Осимхена подозрение на перелом скуловой кости - на неделе у неаполитанцев игра со «Спартаком»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который является лучшим бомбардиром команды, не смог доиграть матч против «Интера». Футболист покинул поле уже на 55-й минуте после столкновения с защитником соперника Миланом Шкриньяром.

Оба игрока боролись за верховой мяч, в последствии чего Осимхен получил удар по голове. У нигерийца мгновенно опухла левая сторона лица – сетевое издание Football Italia со ссылкой на представителей клуба сообщает, что у него подозрение на перелом скуловой кости.

Теперь форвард наверняка не сыграет против московского «Спартака» в рамках Лиги Европы. Противостояние с российским клубом запланировано на среду, 24-го ноября.