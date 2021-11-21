Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 252 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

У форварда «Наполи» Осимхена подозрение на перелом скуловой кости - на неделе у неаполитанцев игра со «Спартаком»

21 Ноября 2021 • 22:05 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Наполи
5.75 4.35 1.57
24.11 18:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который является лучшим бомбардиром команды, не смог доиграть матч против «Интера». Футболист покинул поле уже на 55-й минуте после столкновения с защитником соперника Миланом Шкриньяром.

Оба игрока боролись за верховой мяч, в последствии чего Осимхен получил удар по голове. У нигерийца мгновенно опухла левая сторона лица – сетевое издание Football Italia со ссылкой на представителей клуба сообщает, что у него подозрение на перелом скуловой кости.

Теперь форвард наверняка не сыграет против московского «Спартака» в рамках Лиги Европы. Противостояние с российским клубом запланировано на среду, 24-го ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
21 Ноября 2021 в 22:20
Выздоравливление этому игроку!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Болонья 0:1 Венеция
окончен Салернитана 0:2 Сампдория
окончен Интер Милан 3:2 Наполи
Идет 45 минута Дженоа 0:0 Рома 4.7 4.2 1.7
22.11  20:30 Верона ... Эмполи 1.77 4.1 4.3
22.11  22:45 Торино ... Удинезе 1.9 3.7 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Ноября
23:31 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Наполи» в матче с «Интером» не хватило мужества»
23:20 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги считает победу «Интера» над «Наполи» заслуженной
22:15 · Италия. Серия А
​«Дженоа» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:05 · Италия. Серия А
У форварда «Наполи» Осимхена подозрение на перелом скуловой кости - на неделе у неаполитанцев игра со «Спартаком» 1
22:00 · Италия. Серия А
Чемпион одолел лидера, «Интер» был сильнее «Наполи» 3
19:30 · Италия. Серия А
​«Интер» Милан - «Наполи» - 3:2 (закончен)
19:11 · Италия. Серия А
Сарри: «Мне безразличны фанаты «Ювентуса»
19:10 · Италия. Серия А
«Венеция» и «Сампдория» набрали по три очка
16:38 · Италия. Серия А
«Сассуоло» и «Кальяри» сыграли в результативную ничью
15:02 · Италия. Серия А
​«Наполи» показал новую форму с изображением Марадоны 1 фото
11:44 · Италия. Серия А
Мальдини: «Ибрагимович одобрил трансфер Жиру»
10:54 · Италия. Серия А
«Фиорентина» озвучила сумму, за какую продаст Влаховича 1
10:46 · Италия. Серия А
Каррера: «Готов вернуться к работе, но в Италии»
10:30 · Италия. Серия А
​Ибрагимович установил рекорд Серии А
10:19 · Италия. Серия А
​Пиоли высказался после первого поражения «Милана» в чемпионате 1
Все новости
Рекомендуем