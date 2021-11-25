Калиниченко - о «Спартаке»: «Первый тайм отличный, второй - близко к катастрофе»

Экс-игрок сборной Украины и «Спартака», а ныне футбольный эксперт Максим Калиниченко поделился впечатлениями от поединка своей бывшей команды в Лиге Европы. «Красно-белые» в среду, 24 ноября, отпраздновали домашнюю победу над «Наполи» со счетом 2:1. Дубль в активе Соболева.

«Первый тайм отличный, второй - близко к катастрофе. Будь «Наполи» в боевом составе, вряд ли выстояли бы», - поведал Калиниченко на своем канале в Youtube.

При этом эксперт отметил, что «красно-белые» заслуженно одержали победу над неаполитанцами.

В решающем матче групповой стадии подопечные Руя Витории встретятся с польской «Легией».