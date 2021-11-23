Тедеско посетит матчи «Спартака» и «Локомотива» в Лиге Европы

Экс-рулевой московского «Спартака» Доменико Тедеско планирует прилететь в Россию. Немецкий специалист собирается посетить домашние матчи российских клубов в Лиге Европы.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, Доменико будет присутствовать на игре «Спартака» против «Наполи». Этот матч состоится в среду, 24 ноября, на «Открытие Банк Арене».

На следующий день Тедеско посетит встречу «Локомотива» с римским «Лацио». Поединок пройдет на «РЖД Арене».

При этом источник отмечает, что визит немца не связан с возможным трудоустройством. Он находится без клуба после ухода «Спартака» в конце прошлого сезона.