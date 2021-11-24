Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» над «Наполи» со счётом 2:1.

«Результат крайне удивил. Я даже не думал, что «Спартак» вничью сможет сыграть, а уж, что удастся второй раз победить, подавно. Это прям «Спартак» настоящий. Когда кажется, что шансов нет и всё потеряно, «Спартак» делает вот так. Неожиданная победа и неожиданное счастье. Конечно, не без доли везения победа одержана, но если повезло, значит, были сильнее.

Игра Селихова была великолепна. Это была игра его имени. Он сегодня номер один. Мяча три он вытянул нереальных. Он был сегодня как осьминог, отбивал всё.

Спалетти не пожал руку Витории после игры? Итальянский бескультурный оборванец просто. Видимо, он расстроился, а дальше всполыхнуло его бескультурие. Пусть ему станет легче от этого, нам то хорошо: шесть очков от них прикурили», - сказал Червиченко.