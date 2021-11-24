Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 485 Комментарии
Лига Европы

Червиченко: «Спаллетти - итальянский бескультурный оборванец» эксклюзив

24 Ноября 2021 • 20:50 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «красно-белых» над «Наполи» со счётом 2:1.

«Результат крайне удивил. Я даже не думал, что «Спартак» вничью сможет сыграть, а уж, что удастся второй раз победить, подавно. Это прям «Спартак» настоящий. Когда кажется, что шансов нет и всё потеряно, «Спартак» делает вот так. Неожиданная победа и неожиданное счастье. Конечно, не без доли везения победа одержана, но если повезло, значит, были сильнее.

Игра Селихова была великолепна. Это была игра его имени. Он сегодня номер один. Мяча три он вытянул нереальных. Он был сегодня как осьминог, отбивал всё.

Спалетти не пожал руку Витории после игры? Итальянский бескультурный оборванец просто. Видимо, он расстроился, а дальше всполыхнуло его бескультурие. Пусть ему станет легче от этого, нам то хорошо: шесть очков от них прикурили», - сказал Червиченко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Андрей Червиченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Spirit
24 Ноября 2021 в 21:44
Редко, но все по делу сказал. Спаллети ущербный, накажет его судьба в очередной раз, посыпится Наполи в серии А и в итоге, как обычно, выгонят из клуба!
CERG
24 Ноября 2021 в 21:33
Странный поступок от Спалетти, на него не похоже. Возможно, есть скрытые причины, но вообще оборванцем мне всегда представлялся Червиченко, кстати, за "итальянского" его можно было бы и нагнуть)..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 2:1 Наполи
25.11  20:45 Динамо Загреб ... Генк 2.34 3.5 3.05
25.11  20:45 Црвена Звезда ... Лудогорец 1.42 4.7 8.4
25.11  20:45 Локомотив Москва ... Лацио 4.7 3.75 1.79
25.11  20:45 Митьюлланд ... Брага 2.9 3.5 2.45
25.11  20:45 Галатасарай ... Марсель 2.55 3.45 2.8
25.11  20:45 Рапид Вена ... Вест Хэм 6.2 3.95 1.6
25.11  20:45 Байер Л ... Селтик 1.52 4.3 6.8
25.11  20:45 Бетис ... Ференцварош 1.22 6.8 13
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Ноября
21:38 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: «В такой форме Соболев может помочь сборной в стыковых матчах»
21:22 · Лига Европы
Спаллетти согласился, что «Спартак» был лучше «Наполи» 1
21:15 · Лига Европы
Дасаев рассказал, что помогло «Спартаку» одолеть «Наполи»
21:07 · Лига Европы
Спаллетти: Не пожал руку Витории, потому что он не поприветствовал меня перед матчем
20:59 · Лига Европы
Колосков: «Радости от игры «Спартака» нет» 2
20:59 · Лига Европы
Витория: «Хорошо сыграли против одной из лучших команд Европы» 1
20:43 · Лига Европы
«По стопам Симеоне»: Спаллетти не пожал руку Рую Витории 2
20:39 · Лига Европы
Прогноз на матч «Монако» - «Реал Сосьедад»: ставки на матч БК Pinnacle
20:37 · Лига Европы
Прогноз на матч «Лестер» - «Легия»: ставки на матч БК Pinnacle
20:35 · Лига Европы
Прогноз на матч «Байер» - «Селтик»: ставки на матч БК Pinnacle
20:29 · Лига Европы
«Спартак» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд 1
20:29 · Лига Европы
Соболев не поможет «Спартаку» в матче против «Легии» из-за перебора желтых карточек
20:05 · Лига Европы
Баринов: Мы хорошо подготовились к «Лацио», «Локомотиву» нечего терять
19:06 · Лига Европы
​«Спартак» удвоил преимущество в игре с «Наполи», у Соболева дубль 1
18:43 · Лига Европы
​«Спартак» забил «Наполи» уже на третьей минуте
Все новости
Рекомендуем