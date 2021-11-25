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Лига Европы

«Спартак» – лучшая российская команда в еврокубках: Что теперь делать с Виторией?

25 Ноября 2021 • 23:09 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Когда кризисный «Спартак» победил в Неаполе в первом круге команду, которая всех сметала со своего пути в Серии А, в тот момент показалось, что дело только в везении. Всё же быстрый гол мог расслабить «Наполи», а удаление психологически сломило итальянцев. Лучано Спаллетти обещал, что в Москве будет совсем другая игра, но соврал – в ответной игре «Спартак» снова оказался сильнее (2:1). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об успехе московского клуба в Лиге Европы и оценивает перспективы Витории остаться на посту главного тренера.

Для «красно-белых» домашняя игра началась идеально. Уже на 43-й секунде встречи благодаря напористости удалось заработать пенальти, а уже на 28-й минуте «Спартак» вёл в счёте 2:0. Несмотря на то, что «Зенит» и «Локомотив» в этом сезоне и близко так не критикуют, как «Спартак», именно «красно-белые» из всех российских команд в еврокубках набрали наибольшее количество очков. Достижению «Спартака» стоит порадоваться. Разве не удивительно, как Соболев разрывал Кулибали, оформив дубль в ворота «Лестера», а затем ещё и в ворота «Наполи»? «Спартак» дважды переиграл команду Спаллетти, которую называют главным претендентом на золото Серии А. Как Витории удалось зарядить парней после семи матчей без побед на такого тяжелого соперника? И как португалец находит в себе силы что-то доказывать, учитывая сильнейшую критику в свой адрес и отсутствие поддержки со стороны руководства?

Первая половина встречи не могла не порадовать столичную публику. «Спартак» играл уверенно, смело и быстро, при этом не боялся включать контрпрессинг. В Европе российские клубы так не не играют последние 3-4 года. И в первом тайме «красно-белые» не просто играли в футбол, а переиграли лидера чемпионата Италии. И ведь команда не прыгнула выше головы – она играла в свой футбол, прибавив в желании вырвать победу. В РПЛ «красно-белые» так не играют – они не бьются. И это головная боль Витории.

Провальный сезон в РПЛ для «Спартака» может удачно сложиться в Лиге Европы. Подопечные Витории перед заключительным туром сохраняют шансы на первое место в группе, которая по именам мало чем уступает лигочемпионским. Конечно, игра «Спартака» остаётся далекой от идеальной, но две битвы с Неаполем показали: в чём команда действительно прибавила – в умении терпеть и выбираться из сложных ситуаций. То, что после перерыва «красно-белые» сели на свою половину поля, не было удивительным. А вот то, что москвичи выстояли под давлением и отодвинули игру от своих ворот – приятное открытие. Этих навыков коллективу не хватало весь сезон. Жаль, что Витории лишь сейчас удалось найти и решить проблему, когда его будущее уже практически решено.

Руй заставил по-новому посмотреть на действующего главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти, который в первом матче в Италии взбесился из-за поражения, а в России после матча не захотел пожать руку визави. Вы уже, наверное, видели мимику Витории, которому не захотел пожать руку Лучано. Выражение лица Витории сразу же превратилось в мем. И Руй совершенно не обиделся на итальянского специалиста. Это ещё одна его маленькая победа в схватке со Спаллетти.

Теперь будет любопытно посмотреть, как поступит руководство «Спартака». Клуб всё сделал для того, чтобы прощаться с португальцем было легко, но тот не сдался и в непростых условиях даёт результат. Ему бы сейчас найти способ мотивировать подопечных на РПЛ, и тогда может случиться взлёт «Спартака».

Владислав АВРАМЕНКО

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
25 Ноября 2021 в 23:26
Тут как в старом мультике важна правильная запятая : казнить, нельзя помиловать или казнить нельзя, помиловать))) сейчас его что-ли неудобно увольнять...так что судьба Виттории решится после зимнего перерыва....
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