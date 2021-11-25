Шмурнов - о Спаллетти: «Он остался мелочным ***»

Известный футбольный комментатор Александр Шмурнов, который работает на телеканале «Матч ТВ», поделился мнением о ситуации между наставниками московского «Спартака» и «Наполи» после финального свистка. Рулевой москвичей Руй Витория протянул руку Лучано Спаллетти, однако итальянец демонстративно проигнорировал своего коллегу.

«Спаллетти остался мелочным *** [плохим человеком]. Статус лидера серьезного чемпионата должен облагораживать… Какое там», - гласит сообщение комментатора в телеграм-канале.

Стоит отметить, что «Спартак» дважды обыграл «Наполи» на групповой стадии. В Неаполе москвичи победили со счетом 3:2, а на своем поле выиграли 2:1.

Перед последним туром «красно-белые» лидируют в таблице, а итальянцы идут вторыми.