«Спартак» второй раз обыграл лидера Серии А! Кто в составе «красно-белых» играл лучше остальных

Оценки футболистам Руя Витории

Вот и нашёлся удобный соперник для московского «Спартака». Страшно сказать, но это лидер Серии А – «Наполи», дважды получивший от «красно-белых» в этом розыгрыше Лиги Европы. Александры «Спартака» вдохновенно сыграли в этот морозный московский вечер, оставив московскую команду в борьбе за плей-офф Лиги Европы. Ещё и с очень хорошими шансами, в последнем туре «красно-белым» играть против слабейшей по именам команды квартета – «Легии». Нужен реванш за поражение на «Открытии Арене».

Статистика матча: владение мячом – 30:70, удары по воротам – 12:19, в створ – 4:8, угловые – 3:7. Кто же позволил «красно-белым» добыть столь важную победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 8,5. Лучший игрок матча, вытащивший «Спартак» несколько раз. Ещё при счёте 1:0 Селихов сделал три суперсейва после ударов Элмаса и Зелиньского, а на последних минутах добавил ещё одно эффектное спасение победного счёта. Всего у Алесандра накопилось семь сейвов.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. А вот к обороне «Спартака» вопросы, много вопросов. Центральные защитники «Спартака» слишком много вольностей позволяли соперникам, а лучшим в своём амплуа стал Джикия. Лосано, игравший против Георгия, обострял реже остальных.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 5,0. Неожиданно слабый матч провёл Жиго, которого Петанья двигал вообще без проблем. Форвард «Наполи» сделал три опасные скидки на партнёров и дважды бил сам, а у Жиго 0 выигранных единоборств и 0 отборов.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 4,0. Кофрие в единоборствах был лучше (2 из 2 выиграл наверху), но состязаться в резкости с Элмасом не смог. Элиф раза за разом ускользал от Максимилиано, выскакивал на убойные позиции, опасно бил. Логическим завершением стал гол македонца, хотя в сумме моментов Элмас мог спокойно хет-трик оформлять.

АЙРТОН – 5,5. Без привозов – уже хорошо. Айртон с Лосано укатывали друг друга скоростными забегами. Дважды бразилец попался на дриблинг мексиканца, два раза мяч отнял. По выигранным единоборствам тоже равенство – 6 из 12. Но всё-таки Ирвинг создал больше, чем Айртон.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 6,5. Неплохо работал Умяров, просто затерроризировавший Мертенса. Наиль три раза отобрал мяч у бельгийца, всего накопив пять отборов. Отметился опасным ударом с подбора, но всё-таки хотелось бы побольше плотности у своей штрафной.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Слабее помогал Умярову Литвинов, который осенью уверенно регрессирует. Привычного старания не хватает против Петра Зелиньски. Поляк дважды вываливался на ударную позицию, а у Литвинова из значимых действий только жёлтая карточка.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Не лучший матч в роли свободного художника провёл и Михаил. Всего раз его перемещения создали обострение, но после комбинации с Мозесом Умяров пробил мимо. В остальное время партнёры почти не замечали Михаила, у него накопилось всего 14 точных передач.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. Нигериец продолжает радовать болельщиков «Спартака». Качественный футбол, регулярное обострение с правого фланга, голевая передача. Даже как-то вальяжно Виктор Мозес разобрался с Руи и навесил на Соболева.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,0. Вспоминает, зачем возвращался в «Спартак» Куинси Промес. На первой же минуте голландец заработал пенальти, а затем напрягал оборону «Наполи» навесами – трижды получилось опасно. Вот бы ещё в активности добавить.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,0. Соболев тоже претендует на звание героя, но всё-таки подвиги другого Александра посложнее. Соболев же реализовал пенальти и ловким кивком головы оформил победный гол, что тоже большое дело. Отметим и рьяную борьбу за мяч. Александр выиграл 8 верховых единоборств из 11, и это при живом-то Кулибали.

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

ДЖОРДАН ЛАРССОН – б/о.