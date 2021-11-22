Ещё один основной игрок «Наполи» не сыграет со «Спартаком»

Помимо серьезной травмы нападающего Виктора Осимхена, главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти получил очередные неприятные новости - специалист не сможет рассчитывать еще на одного игрока основного состава в поединке со «Спартаком» в Лиге Европы.

Речь идет о полузащитнике Андре-Франке Замбо-Ангисса. Пресс-служба итальянского клуба сообщила, что футболист испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра. На счету игрока 18 матчей в текущем сезоне во всех турнирах.

К слову, «Наполи» не поможет и Маттео Политано – он сдал положительный тест на коронавирус. Добавим, что противостояние с российским коллективом пройдет в среду, 24-го ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.