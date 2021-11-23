​Спаллетти высказался о российском футболе

В среду вечером «Наполи» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Спартака». Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти на пресс-конференции сказал несколько слов о российском футболе.

«Если говорить об уровне российского футбола, то ему есть куда расти. Как и итальянскому. В этом у нас есть схожесть», - высказался Спаллетти.

Что касается будущего матча, что Спаллетти отметил, что его команда рассчитывает уже в среду обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы. Для этого неаполитанцам нужно побеждать.

На текущий момент «Наполи» лидирует в группе С, имея в своём активе 7 набранных очков.