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Лига Европы

​Спаллетти высказался о российском футболе

23 Ноября 2021 • 15:18 Комментировать
Спартак Москва
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Наполи
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24.11 18:30

В среду вечером «Наполи» проведёт гостевой матч Лиги Европы против «Спартака». Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти на пресс-конференции сказал несколько слов о российском футболе.

«Если говорить об уровне российского футбола, то ему есть куда расти. Как и итальянскому. В этом у нас есть схожесть», - высказался Спаллетти.

Что касается будущего матча, что Спаллетти отметил, что его команда рассчитывает уже в среду обеспечить себе место в плей-офф Лиги Европы. Для этого неаполитанцам нужно побеждать.

На текущий момент «Наполи» лидирует в группе С, имея в своём активе 7 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лучано Спаллетти Наполи
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