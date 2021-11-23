​Умяров: «Серия без побед дополнительно настраивает «Спартак»

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров принял участие в пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Наполи».

«Мы профессионалы и настраиваемся позитивно. Хотим обыграть «Наполи». Нас дополнительно настраивает то, что мы уже полтора месяца не побеждали. Результат в Неаполе даёт надежду, постараемся повторить его», - рассказал Умяров журналистам.

Напомним, что в конце сентября «Спартаку» удалось обыграть «Наполи» на выезде со счётом 3:2.

Матч между «Спартаком» и «Наполи» пройдёт в среду, 24 ноября. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 18:30 по московскому времени.