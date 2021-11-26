Соболев - в числе претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сформировала список претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге Европы.

В него включены четверо исполнителей, среди которых оказался нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Российский форвард отметился двумя забитыми мячами в домашнем поединке против «Наполи» (2:1).

Кроме Александра, за награду поборются следующие игроки: Райан Шерки («Лион»), Роберт Андрих («Байер»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Добавим, что «Спартак» перед заключительным туром группового этапа занимает второе место и сохраняет шансы на выход в плей-офф.