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Лига Европы

Соболев - в числе претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге Европы

26 Ноября 2021 • 08:10 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Наполи
окончен

Пресс-служба УЕФА сформировала список претендентов на награду лучшему футболисту недели в Лиге Европы.

В него включены четверо исполнителей, среди которых оказался нападающий московского «Спартака» Александр Соболев. Российский форвард отметился двумя забитыми мячами в домашнем поединке против «Наполи» (2:1).

Кроме Александра, за награду поборются следующие игроки: Райан Шерки («Лион»), Роберт Андрих («Байер»), Альфредо Морелос («Рейнджерс»).

Добавим, что «Спартак» перед заключительным туром группового этапа занимает второе место и сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Соболев
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