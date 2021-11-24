«Спартак» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд

Несмотря на то, что поединок против «Наполи» в Лиге Европы сложился для «Спартака» наилучшим образом, команда Руя Витории продлила свою неудачную серию. Дело в том, что московский коллектив пропустил уже в восьмом матче кряду.

В последний раз «красно-белым» удавалось сохранить свои ворота сухими аж в начале октября, когда они добыли минимальную победу над «Ахматом» во внутреннем первенстве. Примечательно, что за это время тренерский штаб попробовал уже двоих голкиперов в роли первого номера, но ни Александру Максименко, ни Александру Селихову пока не удается уйти с поля без пропущенных мячей.

Однако, гол Эльифа Элмаса не помешал «Спартаку» удержать победу над итальянским клубом, что позволило россиянам выйти на промежуточное первое место в группе Лиги Европы.