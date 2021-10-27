«Спартак» отреагировал на слухи о переносе матча с «Наполи»

В московском «Спартака» отреагировали на слухи о возможном переносе поединка группового этапа Лиги Европы с «Наполи». В прессе обсуждалось проведение матча в другом городе из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА к нам никто не обращался. Идея переноса в другой город кажется абсурдной. Матч должен состояться в Москве», - такой ответ дали в пресс-службе «красно-белых».

Поединок должен состояться на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 24 ноября, начало - 18:30 по местному времени.

Напомним, что на выезде подопечные Руя Витории одолели неаполитанцев со счетом 3:2.