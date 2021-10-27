Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 234 Комментарии
Лига Европы

«Спартак» отреагировал на слухи о переносе матча с «Наполи»

27 Октября 2021 • 12:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Наполи
24.11 18:30

В московском «Спартака» отреагировали на слухи о возможном переносе поединка группового этапа Лиги Европы с «Наполи». В прессе обсуждалось проведение матча в другом городе из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

«Ни из «Наполи», ни из УЕФА к нам никто не обращался. Идея переноса в другой город кажется абсурдной. Матч должен состояться в Москве», - такой ответ дали в пресс-службе «красно-белых».

Поединок должен состояться на стадионе «Открытие Банк Арена» в среду, 24 ноября, начало - 18:30 по местному времени.

Напомним, что на выезде подопечные Руя Витории одолели неаполитанцев со счетом 3:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Наполи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Октября
12:05 · Лига Европы
«Спартак» отреагировал на слухи о переносе матча с «Наполи»
26 Октября
11:22 · Лига Европы
«Легия» сменила главного тренера 3
25 Октября
16:29 · Лига Европы
Варди испытывает проблемы со здоровьем в преддверии матча со «Спартаком» 1
22 Октября
17:55 · Лига Европы
Валуев: «Провальные выступления наших клубов не удивляют» 1
17:28 · Лига Европы
Смородская раскритиковала «Локомотив» после поражения от «Галатасарая»: «Дальше будет только хуже» 1
16:24 · Лига Европы
​Дака признан лучшим игроком тура Лиги Европы после 4 голов «Спартаку»
15:19 · Лига Европы
Газзаев считает, что все российские клубы способны выйти в евровесну 4
15:18 · Лига Европы
​Самолёт с «Кайратом» Бердыева попал в аварию после посадки в Алматы
15:08 · Лига Европы
Мещеряков: «Если спортсмен прекращает бороться за победу, его надо гнать отовсюду»
14:48 · Лига Европы
Спаллетти похвалил подопечных после победы над «Легией»
13:49 · Лига Европы
Панченко: Гилерме весь матч тащил «Локомотив» 3
12:43 · Лига Европы
Портал WhoScored включил Мозеса в символическую сборную тура Лиги Европы 1
12:23 · Лига Европы
Наставник «Марселя» считает, что его команда могла выиграть у «Лацио»
10:41 · Лига Европы
Мойес: «Я в восторге от игры «Вест Хэма» в Лиге Европы»
09:39 · Лига Европы
Форвард «Галатасарая» Бабель признал, что матч с «Локомотивом» не был лёгким
Все новости
Рекомендуем