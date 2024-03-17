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Кубок России

Гол Бабича признан лучшим в четвертьфинальных матчах Кубка России

17 Марта 2024 • 21:35 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Оренбург

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич признан автором лучшего гола в рамках четвертьфинальных игр Кубка России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал турнира.

Напомним, на данной стадии «Спартак» одолел в ответном матче «Оренбург» со счетом 3:1 и по сумме двух игр (3:2) вышел в 1/2 финала Пути РПЛ. Один из голов записал на свой счет 27-летний Бабич.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 16 матчах в составе «красно-белых», в которых забил три мяча.

В полуфинале Кубка России Пути РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч должен пройти 2-4 апреля, а ответный — 16-18 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Срджан Бабич

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