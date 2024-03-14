Деограсия: «Наоборот, я очень рад проделанной работой наших игроков»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Не считаете ли вы, что настолько экспериментальный состав стал причиной поражения сегодня?

- Нет, наоборот, я очень рад проделанной работой наших игроков, что были на поле. Они сражались и старались. Это было видно. В конце матча у нас был очень хороший момент сделать счет 3:2 и дальше играть.

- Двойная замена в перерыве. Только из-за желтых карточек заменили футболистов, или были еще варианты?

- Да, это было из-за желтых карточек. Думали делать еще и третью замену из-за предупреждения. Мы полагали, что может быть вторая желтая и удаление, что в итоге и произошло.

- Выход Мансильи готовился во время углового, с которого «Спартак» забил третий мяч. Могли бы вы выпустить его раньше и отодвинуть игру от своих ворот? Это не ключевой момент игры?

- Нет, в итоге он вышел, когда нужно было выйти. Замена готовилась раньше, еще до третьего пропущенного гола. Было видно. Нет, в итоге мы его выпустили вовремя, в этом плане всё правильно.