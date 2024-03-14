«Спартак» пропустил первым, но затем отгрузил «Оренбургу» три гола и прошёл в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Спартак» и «Оренбург» сыграли в рамках плей-офф Кубка России по футболу. Матч пути РПЛ состоялся 14 марта на стадионе «Открытие Арена».

Гильермо Абаскаль, которого слухи всё активнее и активнее (особенно после «освобождения» Ивича) отправляют в отставку, под пристальным взором Черчесова и других кандидатов выпустил состав, приближенный к оптимальному: Чернов играл вместо Дуарте, Умяров вместо Мартинса, а Соболев заменил Игнатова в атаке. Деограсия экспериментировал куда масштабнее, «Оренбург» по сути выпустил второй состав. Интересно, что первый матч этого четвертьфинала «газовики» выиграли резервом.

И в этот раз начали с быстрого гола. Габриэль Флорентин нашёл у штрафной площади «красно-белых» Мохаммада Горбани, иранец нанёс не самый опасный удар по воротам, но вмешался Срджан Бабич, от головы которого мяч залетел в сетку – 0:1. Александр Селихов был пойман на противоходе. Вновь «Оренбург» забил «Спартаку», не прилагая особенных усилий.

Правда, пойти всё могло по-другому, ведь за минуту до гола Горбани Александр Соболев пробил в перекладину. Воспользовался забросом Пруцева, первым касанием мяч обработал, а вторым – сотряс каркас ворот. Тогда не повезло, но под занавес тайма Соболев свой шанс всё-таки отыскал. Практически ничего не создал «Спартак», играя в пешеходном темпе, «Оренбург» тоже вперёд не рвался, и вот небольшой рывок Медины всё изменил.

Зиньковский мяч отобрал и покатил на Хесуса, тот на фланге обыграл оппонента, навесив от лицевой линии в завершении. Соболев опередил Кеняйкина, неудачно сыгравшего на выходе. И кивнул в пустой створ – 1:1. Равный счёт игру никак не изменил. Команды продолжили двигаться на минимальных скоростях, проводя матч, очень похожий на товарищеский. Много брака в передачах, какие-то даже трусливые атаки, регулярно завершающиеся уже на подходе к штрафной площади.

После часа игры «Спартак» наконец включился. Сначала вновь зазвенела перекладина – это Зиньковский после скидки Соболева проверил на прочность каркас ворот, а затем (уже по традиции этого матча) случился гол. Виктор Мозес разрезающей передачей разогнал Хлусевича, Даниил покатил ближе к центру на Зиньковского, а Антон за два касания разобрался в эпизоде – 2:1. Тут же «Спартак» бросился добиваться соперника и своего добился.

Очень долгая атака завершилась угловым ударом, который тоже увенчался долгим розыгрышем. Наконец Зиньковский навесил, мяч сбросили точно на одинокого Бабича, который примерился и вторым касанием пробил точно в дальний угол – 3:1. После третьего мяча игра и закончилась. «Спартак» успокоился, а «Оренбург» не смог даже изобразить финальный штурм. К тому же, остался в меньшинстве на последние минуты – за фол на Зиньковском и вторую жёлтую карточку был удалён Владимир Полуяхтов.

«Спартак» побеждает с нужным счётом и проходит дальше по сетке Пути РПЛ. «Оренбург» же падает в Путь регионов Кубка России.