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Кубок России

Зобнин: «Спартак» выиграл Кубок России за счёт болельщиков

11 Февраля 2024 • 20:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
14.03 18:00

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, за счёт чего столичный клуб смог завоевать Кубок России в сезоне-2021/22.

— За счет болельщиков. Вспоминается финал в «Лужниках», тогда был полный стадион, и все болельщики были в красном. Я думаю, это придало нам сил, и мы победили, — сказал Зобнин на YouTube-канале «красно-белых».

Напомним, в финале Кубка России-2021/22 «Спартак» встречался в дерби с «Динамо». Игра между командами завершилась со счетом 2:1.

В текущем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля добрались до четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ, в первом матче которого проиграли на выезде «Оренбургу» (0:1). Ответный матч пройдет 14 марта в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин

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