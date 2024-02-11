Зобнин: «Спартак» выиграл Кубок России за счёт болельщиков

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, за счёт чего столичный клуб смог завоевать Кубок России в сезоне-2021/22.

— За счет болельщиков. Вспоминается финал в «Лужниках», тогда был полный стадион, и все болельщики были в красном. Я думаю, это придало нам сил, и мы победили, — сказал Зобнин на YouTube-канале «красно-белых».

Напомним, в финале Кубка России-2021/22 «Спартак» встречался в дерби с «Динамо». Игра между командами завершилась со счетом 2:1.

В текущем сезоне подопечные Гильермо Абаскаля добрались до четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ, в первом матче которого проиграли на выезде «Оренбургу» (0:1). Ответный матч пройдет 14 марта в Москве.