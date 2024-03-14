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Булыкин: «Не удивлюсь, если «Оренбург» выбьет «Спартак» из Кубка»

14 Марта 2024 • 09:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 6 ч. 58 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встретятся «Спартак» и «Оренбург».

Напомним, первая встреча завершилась победой южноуральской команды со счётом 1:0. По мнению Булыкина, «Оренбург» — не тот соперник, от которого «Спартаку» можно вылетать из турнира.

«Не удивлюсь, если «Оренбург» выбьет москвичей из Кубка. Но, думаю, «красно-белые» смогут пройти дальше. Всё-таки у них не тот соперник, от которого можно вылетать», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 14 марта, в Москве. Начало — в 18:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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