Булыкин: «Не удивлюсь, если «Оренбург» выбьет «Спартак» из Кубка»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором встретятся «Спартак» и «Оренбург».

Напомним, первая встреча завершилась победой южноуральской команды со счётом 1:0. По мнению Булыкина, «Оренбург» — не тот соперник, от которого «Спартаку» можно вылетать из турнира.

«Не удивлюсь, если «Оренбург» выбьет москвичей из Кубка. Но, думаю, «красно-белые» смогут пройти дальше. Всё-таки у них не тот соперник, от которого можно вылетать», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 14 марта, в Москве. Начало — в 18:00 по местному времени.