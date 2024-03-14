Хлусевич: «Больше стали бежать вперед, больше агрессии, поэтому стало получаться»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Насколько это было трудно?

- На самом деле сложный матч, потому что пропустили первыми. В итоге проигрывали по счету 0:2. Надо было выходить во втором тайме и отыгрываться.

- В чем была сложность игры в первом тайме, когда пропустили и моменты тяжело давались?

- На самом деле моментов было достаточно. Очень хорошо, что мы забили в первом тайме ответный мяч. Было легче выходить на второй тайм.

- Во втором тайме вы понеслись. Минут 20 был просто какой-то фейерверк. Что стало получаться?

- Просто больше стали бежать вперед, больше агрессии, поэтому стало получаться. Спереди какие-то моменты, начали создавать и забили.

- Была какая-то установка в перерыве? Что вам говорил Абаскаль, или вы придерживались того плана, что был изначально?

- Мы придерживались плана в любом случае, потому что готовились по определенной тактике. Ничего не меняли и просто добавили во втором тайме.

- Насколько разговоры об отставке Абаскаля вам добавляло нервов перед игрой?

- Да нет никакого давления на самом деле. Мы вообще не обращаем внимание на слухи. В этом плане вообще спокойны.

- Новости, которые приходили по ходу, что Промес, видимо, не вернется из Эмиратов, насколько это для вас болезненно?

- Я вообще без понятия, ничего не знаю. Клуб больше знает, чем я. Поверьте.

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- За что сегодня в игре «Спартаку» нужно зацепиться, что нужно в следующих матчах показать?

- Наверное, показательный второй тайм. За него надо цепляться и продолжать усиливать давление на каждого соперника.