«Спартак» уже ведёт в матче с «Оренбургом»

В эти минуты «Спартак» принимает «Оренбург» в ответном кубковом матче. Гости вели почти полчаса после быстрого автогола Срджана Бабича, но все же пропустили после удара головой Александра Соболева и ошибки вратаря на выходе. На 65-й минуте спартаковцы забили снова. У линии штрафной Виктор Мозес сыграл вперед на Даниила Хлусевича, который вывел на удар Антона Зиньковского, а тот хладнокровно, несильно, но очень точно переправил мяч в правый нижний угол ворот.

На табло 2:1, а общий счет в этой паре - 2:2. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.