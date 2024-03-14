Бышовец — о «Спартаке»: «В матче с «Оренбургом» речь будет идти об их репутации»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Оренбургом» в Кубке России Пути РПЛ, а также высказался о будущем главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Встреча между командами состоится сегодня, 14 марта, и начнётся в 18:00 (мск).

«В матче с «Оренбургом» речь будет идти об их репутации. Мы видим, что бывает, когда нет единства среди руководителей, этому пример «Краснодар». Для «Спартака» увольнение тренера — обычная ситуация», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что Абаскаль может быть уволен из «Спартака». Якобы на его смену уже рассматриваются четыре кандидатуры, в число которых входит бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

Добавим, что «Спартак» после 20 туров в чемпионате России находится на шестой позиции турнирной таблицы. Коллектив Гильермо Абаскаля заработал 31 балл.