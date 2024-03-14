Умяров: «Мы всегда бьёмся за тренера»

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос, билась ли команда за тренера в минувшем матче с «Оренбургом».

«Мы всегда бьемся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в «Спартаке», но мы в этом не участвуем», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Напомним, после поражения «Спартака» от «Факела» в СМИ стали активно говорить о предстоящем увольнении Абаскаля.

Сегодня, 14 марта, «красно-белые» одолели «Оренбург» (3:1) в матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и вышли в полуфинал турнира.

Соперником «Спартака» на следующей стадии может стать «Зенит», ЦСКА или «Балтика».