Гранат: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса

Экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат ответил на вопрос, будет ли тяжело «красно-белым» в отсутствии нападающего Квинси Промеса в предстоящем матче с «Оренбургом».

«Без Промеса будет тяжело? Конечно. Предыдущие матчи «Спартака» показали, что команде тяжело без Квинси. Он один из лидеров коллектива», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас в стане «красно-белых» нет такого игрока, который смог бы стать полноценной заменой Промесу.

Напомним, на данный момент Промес находится в ОАЭ, где был задержан местной позицией по просьбе Нидерландов.

Матч 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартак» - «Оренбург» пройдет 14 марта, начало — в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.