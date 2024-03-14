Игру «Спартака» и «Оренбурга» посетили чуть более 10 тысяч человек

Стала известна посещаемость проходящего в Тушино на «Лукойл Арене» матча между московским «Спартаком» и «Оренбургом». Команды, напомним, играют в рамках ответной игры Пути РПЛ Кубка России. Так, домашний матч «красно-белых» посетили чуть более 10 тыс. человек, а именно 10 321.

Напомним, что «Оренбург» первым открыл счёт в проходящей игре, но после «Спартак» ответил уральцам тремя забитыми голами. Их авторами стали Александр Соболев, Антон Зиньковский и Срджан Бабич.

Следить за текстовой трансляцией игры можно на нашем портале, к концу подходит второй тайм, счёт – 3:1.