Известный агент из Дубая (ОАЭ) Халид Садики в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Напомним, нидерландский футболист был арестован в ОАЭ и в скором времени рискует быть экстрадирован в Нидерланды, где ранее он был приговорён к тюремному заключению.

«Промес просто глупец, я не могу поверить. Он говорил, что у него всё схвачено. Он слишком доверяет своим представителям. Я просил его быть осторожнее и не полагаться на своё положение. В Дубае странные законы, нужно знать их нюансы. Уверяю, всё можно было бы решить, если бы Промес не был бы самонадеянным глупцом. Теперь только чудо может ему помочь», — сказал агент.

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт 32-летнего вингера с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.