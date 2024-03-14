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Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч против «Оренбурга»

14 Марта 2024 • 17:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
1 1.60 X 4.30 2 5.60
Через 0 ч. 21 мин.

В четверг вечером «Спартак» проведёт ответный матч против «Оренбурга» в рамках Кубка России. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 18:00. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в первом матче «Оренбург» обыграл «Спартак» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль

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