Абаскаль выбрал состав «Спартака» на матч против «Оренбурга»

В четверг вечером «Спартак» проведёт ответный матч против «Оренбурга» в рамках Кубка России. Главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Зобнин, Чернов, Бабич, Хлусевич, Пруцев, Умяров, Медина, Зиньковский, Соболев, Угальде.

Матч между «Спартаком» и «Оренбургом» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 18:00. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в первом матче «Оренбург» обыграл «Спартак» со счётом 1:0.