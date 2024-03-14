Александр Мостовой опасается, что «Спартак» пойдёт по стопам «Краснодара»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Оренбургом».

«Никто никогда не знает, в лучших ли кондициях «Спартак». По одной игре не стоит ничего судить. Футбол прекрасен тем, что никогда не знаешь, что произойдет. «Спартак» сыграл неплохо против «Зенита», а потом умудрился проиграть «Факелу». Ну и как понять, в какой форме он сейчас? Обыграют «Оренбург» - все снова закричат, что все здорово. Но оценить форму команды сейчас, правда, сложно. А если вдруг не обыграют «Оренбург», то сразу ещё огня подольется. Есть вот недавний пример с «Краснодаром», - сказал Мостовой.

Матч «Спартак» - «Оренбург» начнется в 18:00.