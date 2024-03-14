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Абаскаль - об отставке: «Пусть говорят, а мы будем делать свою работу»

14 Марта 2024 • 17:58 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Оренбург
1 1.60 X 4.30 2 5.60
1-й тайм

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Оренбургом».

- Два матча без забитых мячей, отсутствие Квинси Промеса сказывается. Но какие причины вы еще видите?

- Конечно, голы - это то, что приходит, когда ты создаешь моменты и ситуации голевые. Мы потеряли футболиста, который был очень важен с точки зрения завершения и самих голов и голевых передач он давал нам очень многое. Сейчас мы должны найти какие-то другие способы заменить его и забивать голы дальше.

- Болельщикам крайне интересно, как бы вы объяснили действия футболиста вашей команды Квинси Промеса?

- По Квинси, я думаю, что не я ответственный. Кто-то другой должен говорить об этом.

- Пишут, что результат сегодняшнего матча может сказаться на вашей работе в клубе. Так ли это, или это просто слухи?

- Чем больше говорят, тем лучше. И в плохих, и хороших. Пусть говорят, а мы будем делать свою работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль

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