Абаскаль: «Команда показала, что может идти вперёд»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Что с Мозесом? Обратная замена. Это рецидив?

- Он показывал, что у него мышечное повреждение. Пока не знаем точно, будем смотреть. А так, в целом он вошел достаточно хорошо и внес хороший вклад. Я думаю, правильно было выпустить его. Посмотрим дальше, сейчас будет время на то, чтобы восстановиться.

- Что вам понравилось в игре «Спартака» в первом тайме?

- Сегодня я увидел командный дух. Было очень важно почувствовать это, уверенность получили, потому что первый пропущенный гол был такой, несправедливый. После этого нам нужно было вернуться в игру. Мы показали вот эти качества, командный дух. Это было очень важно сегодня.

- Момент у ваших ворот на последних минутах. «Оренбург» мог забивать. Насколько допустимо разрешать сопернику создавать такие моменты в самом конце?

- Это недопустимо, потому что это потеря игрока, которого ты держишь. Это то, что нарабатывается. В целом за эти три матча мы пропустили очень мало ударов по воротам. Я вспоминаю разговор, который у меня был вчера с Селиховым, он сказал, что готов. Он это показал и доказал на поле, спас. Нам хватило смелости, чтобы добиться нужного результата.

Бывают разные ситуации, когда что-то не складывается, идет не так, очень важно в эти моменты не сдаваться, идти вперед, смотреть вперед и решать те проблемы, которые могут возникать. Иногда может казаться, что ситуация сложная. Она может такой казаться из-за недостатка результата и недостатка побед. Тем не менее, команда показала, что может идти вперед. Очень важно биться, и поддержка сегодня на стадионе тоже была великолепной, потому что мы слышали, как трибуны гнали «Спартак» вперед. Мне казалось, что сейчас мы забьем 10 голов. Это ценно и очень важно.