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«Спартак» может уволить Абаскаля эксклюзив

10 Марта 2024 • 22:00 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Оренбург
14.03 18:00

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.

Напомним, 10 марта «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» в рамках 20-го тура чемпионата России, пропустив два безответных мяча.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» может поднять вопрос о возможном увольнении испанского специалиста, если команда в ближайшем матче не сможет обыграть «Оренбург» и вылетит из Кубка России.

Первая игра 1/4 финала Пути РПЛ завершилась домашней победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 14 марта на «Лукойл Арене».

Каррера готов вернуться в «Спартак»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль

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Комментарии (3) Все комментарии
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Kirolnic
10 Марта 2024 в 23:03
Казнить нельзя помиловать...
Задолбали...
ингерман
10 Марта 2024 в 22:25
ай даешь лысава-физрука.. А-ха-ха-ха! )))
Дарт Уилфред
10 Марта 2024 в 22:15
Усатому Стасу приготовиться?
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