Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку.

Напомним, 10 марта «Спартак» проиграл на своем поле «Факелу» в рамках 20-го тура чемпионата России, пропустив два безответных мяча.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», руководство «Спартака» может поднять вопрос о возможном увольнении испанского специалиста, если команда в ближайшем матче не сможет обыграть «Оренбург» и вылетит из Кубка России.

Первая игра 1/4 финала Пути РПЛ завершилась домашней победой «Оренбурга» со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 14 марта на «Лукойл Арене».

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