Обухов: «Нам надо было играть хитрее и тянуть время, как это делал «Спартак» после третьего гола»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал проигранный кубковый матч «Спартаку», а также отметил, что сопернику не хватает Квинси Промеса.

- Перед сегодняшним матчем у «Оренбурга» была небольшая фора в один мяч. Что не получилось в ответной игре?

- Потеряли концентрацию. Плюс нам нужно было сыграть похитрее: потянуть время, сбивать темп у соперника. После того, как «Спартак» начал сбивать темп после третьего забитого мяча, дело было сделано. То же самое надо было делать нам.

- То есть, тянуть время уже с первых минут?

- Почему нет? Игра шла на результат.

- Кого хотели бы получить в соперники в Пути регионов?

- Нам все равно.

- Следите за непростой ситуацией со спартаковцем Промесом?

- Следил. Но это его жизнь и его проблемы. Он взрослый парень, разберется.

- Думаете, он вернется в Россию или вряд ли?

- Мне не до этого.

- «Спартак» с Промесом и без него – большая разница?

- Конечно, это большая разница. Первое время эта разница будет ощущаться. Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист. Когда у тебя в команде есть такой игрок, который может решить исход матча, ты намного спокойнее. Когда у тебя такого исполнителя нет, ты немного не так играешь.

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- Разве Зиньковский не здорово его заменяет?

- Прекрасно. Но Промес – это все-таки игрок другого уровня.

- У вашей команды в чемпионате идет неплохая серия. Сможете выбраться из подвала таблицы?

- Я надеюсь и верю в это.

Елена Григорьевская