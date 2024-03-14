Обухов: «Нам надо было играть хитрее и тянуть время, как это делал «Спартак» после третьего гола»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» проанализировал проигранный кубковый матч «Спартаку», а также отметил, что сопернику не хватает Квинси Промеса.
- Перед сегодняшним матчем у «Оренбурга» была небольшая фора в один мяч. Что не получилось в ответной игре?
- Потеряли концентрацию. Плюс нам нужно было сыграть похитрее: потянуть время, сбивать темп у соперника. После того, как «Спартак» начал сбивать темп после третьего забитого мяча, дело было сделано. То же самое надо было делать нам.
- То есть, тянуть время уже с первых минут?
- Почему нет? Игра шла на результат.
- Кого хотели бы получить в соперники в Пути регионов?
- Нам все равно.
- Следите за непростой ситуацией со спартаковцем Промесом?
- Следил. Но это его жизнь и его проблемы. Он взрослый парень, разберется.
- Думаете, он вернется в Россию или вряд ли?
- Мне не до этого.
- «Спартак» с Промесом и без него – большая разница?
- Конечно, это большая разница. Первое время эта разница будет ощущаться. Это шок, в том числе для игроков, ведь это ключевой футболист. Когда у тебя в команде есть такой игрок, который может решить исход матча, ты намного спокойнее. Когда у тебя такого исполнителя нет, ты немного не так играешь.
- Разве Зиньковский не здорово его заменяет?
- Прекрасно. Но Промес – это все-таки игрок другого уровня.
- У вашей команды в чемпионате идет неплохая серия. Сможете выбраться из подвала таблицы?
- Я надеюсь и верю в это.
Елена Григорьевская
Бан пользователя