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Кубок России

​Борис Стукалов: «Спартак» пропускает несуразные голы»

16 Марта 2024 • 00:53 Комментировать
Спартак Москва
3:1
Оренбург

Московский «Спартак» с трудом прошел «Оренбург» в Фонбет Кубке России, в каждом из матчей фаворит получат в свои ворота голы. Бывший спортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов поделился своим мнением о прошедшем матче, он расстроен тем, что московский клуб пропускает «несуразные», как выразился специалист, голы:

- Несуразные пропущенные голы — следствие недостаточной игровой дисциплины: футболисты не доигрывают эпизоды, не предвидят дальнейшего развития событий, - цитирует слова Бориса Стукалова Bobsoccer.ru.

В следующем раунде Фонбет Кубка России «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом».


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Спартак Москва Борис Стукалов Оренбург ещё теги

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