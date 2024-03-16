​Борис Стукалов: «Спартак» пропускает несуразные голы»

Московский «Спартак» с трудом прошел «Оренбург» в Фонбет Кубке России, в каждом из матчей фаворит получат в свои ворота голы. Бывший спортивный директор «Оренбурга» Борис Стукалов поделился своим мнением о прошедшем матче, он расстроен тем, что московский клуб пропускает «несуразные», как выразился специалист, голы:

- Несуразные пропущенные голы — следствие недостаточной игровой дисциплины: футболисты не доигрывают эпизоды, не предвидят дальнейшего развития событий, - цитирует слова Бориса Стукалова Bobsoccer.ru.

В следующем раунде Фонбет Кубка России «Спартаку» предстоит сыграть с «Зенитом».