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Булыкин: «Думаю, у Абаскаля последние игры в «Спартаке»

14 Марта 2024 • 15:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
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Через 0 ч. 58 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в скором времени будет отправлен в отставку.

«Я думаю, у Абаскаля последние игры в команде. Вряд ли он задержится на больший срок», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, Абаскаль возглавил «красно-белых» летом 2022 года, ранее он работал в швейцарском «Базеле» и греческом «Волосе».

Сегодня, 14 марта, «Спартак» проведёт ответный матч 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Оренбурга». Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что первая встреча этих команд завершилась победой подопечных Давида Деограсии со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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