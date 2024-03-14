Абаскаль: «У меня были мурашки по коже от слов Зобнина перед матчем»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что Роман Зобнин перед игрой с «Оренбургом» мотивировал команду.

— В раздевалке Зобнин взял слово, у меня были мурашки по коже. Он сказал всей команде слова, потому что под критикой не только я, а вся команда, — цитирует Абаскаля «Чемпионат».

Тренер признался, что в этот момент понял, как команда готова биться, а тренерский штаб готов помогать им в этом. Абаскаль добавил, что такие моменты делают его счастливым.

Сегодня, 14 марта, «Спартак» одолел на своем поле «Оренбург» (3:1) в четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ и вышел в следующий раунд.

В 1/2 финала соперником «Спартака» станет ЦСКА, «Зенит» или «Балтика».