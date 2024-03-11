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Кубок России

Назначен судья на матч «Зенит» - «Динамо»

11 Марта 2024 • 13:31 Комментировать
Химки
...
Краснодар
12.03 18:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на ближайшие матчи Кубка России. Пожалуй, наиболее интересный матч – матч между «Зенитом» и «Динамо» - обслужит бригада Сергея Иванова. Остальную информацию приводим ниже.

Путь РПЛ

ЦСКА – «Ростов» (первый матч – 1:1): судья – Сергей Карасёв, ВАР – Павел Кукуян.

«Зенит» - «Динамо» (0:1): судья – Сергей Иванов, ВАР – Виталий Мешков.

«Спартак» - «Оренбург» (0:1): судья – Владислав Безбородов, ВАР – Василий Казарцев.

«Локомотив» - «Балтика» (2:2): судья – Артём Чистяков, ВАР – Артур Фёдоров.

Путь регионов

«Химки» - «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ВАР – Владимир Москалёв.

«Волгарь» - «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев.

«Родина» - «Урал»: судья – Алексей Сухой, ВАР – Сергей Чебан.

«СКА-Хабаровск» - «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ВАР – Ян Бобровский.

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